: Evladını terörün pençesinden kurtaran Gevriye anne büyük sevinç yaşıyor - DİYARBAKIR

16.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:41

HDP il binası önü görüntü

Anne Gevriye Ayhan'nın konuşması DİYARBAKIR - Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan Ayhan ailesinin 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğü öne sürülen kızı, güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne Gevriye Ayhan: "Kızım geldiği için çok sevindim, çok mutluyum. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize büyük destek verdiler" dedi.

Kaynak: AA

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