: Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti

18.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:27

Evladına kavuşan ailenin, evlatlarını bekleyen diğer ailelerin olduğu çadıra gelmesi

Aslan çiftinin, evlatlarını bekleyen ailelerle sarılıp kucaklaşması

Baba Melik Aslan'ın konuşması

Anne Melek Aslan'ın konuşması

Annelerin dua etmesi

Evladını bekleyen annenin konuşması

Evladını bekleyen bazı anne ve babaların gözyaşı dökmesi DİYARBAKIR - HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuşmalarının ardından Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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