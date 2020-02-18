Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti
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Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti

Evladına kavuşan ailenin, evlatlarını bekleyen diğer ailelerin olduğu çadıra gelmesi Aslan çiftinin, evlatlarını bekleyen ailelerle sarılıp kucaklaşması Baba Melik Aslan'ın konuşması Anne Melek Aslan'ın konuşması Annelerin dua etmesi Evladını bekleyen annenin konuşması Evladını bekleyen bazı...

18.02.2020 13:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:27
Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti

Evladına kavuşan ailenin, evlatlarını bekleyen diğer ailelerin olduğu çadıra gelmesi

Aslan çiftinin, evlatlarını bekleyen ailelerle sarılıp kucaklaşması

Baba Melik Aslan'ın konuşması

Melek Aslan'ın konuşması

Annelerin dua etmesi

Evladını bekleyen annenin konuşması

Evladını bekleyen bazı anne ve babaların gözyaşı dökmesi - HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan baba Melik ile anne Melek Aslan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına kavuşmalarının ardından annelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Evladına kavuşan aile, HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan anneleri ziyaret etti
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