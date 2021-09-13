'Evladım' dediği köpeği Alvin'i bulana ödül verecek - Haberler
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'Evladım' dediği köpeği Alvin'i bulana ödül verecek

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel
'Evladım' dediği köpeği Alvin'i bulana ödül verecek

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kaybolan köpeğini arayan Banu Sönmez (38), 'Evladım' dediği 10 aylık Alvin'i bulana ödül vereceğini söyledi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde kaybolan köpeğini arayan Banu Sönmez (38), 'Evladım' dediği 10 aylık Alvin'i bulana ödül vereceğini söyledi.

Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde çiçek dükkanı işleten evli, 2 çocuk annesi Banu Sönmez, beslediği Rus finosu terrier kırması 'Alvin' adlı köpeğini bahçeye çıkardı. Bir süre sonra köpek gelmeyince arama başlatan Sönmez, 10 gündür sonuç alamadı. Köpeğini bulana ödül vereceğini belirten Sönmez, "İnsanlık adına biri bulur getirirse istediğini ödül olarak vereceğim. Umuyorum, hayvansever olan biri köpeği alıp sahip çıkmıştır. Eğer gerçekten hayvanseverse, o köpek bizim çocuğumuz ve canımız gibi geri getirirse çok mutlu oluruz. 2 oğlum ve eşim de çok üzgün. Bizim için aileden biri. Ödül için belirlediğim bir miktar yok ama getiren kişiyi memnun ederiz" dedi.

'SOKAK SOKAK ARADIK AMA BULAMADIK'

Köpeğe 10 aydır baktıklarını belirten Sönmez, "Köpeği geçtiğimiz yıl aralık ayında sahiplendik. Geldiğinde bebekti, evde bakıyorduk. Büyüyünce dükkanda bakmaya başladım. Her sabah evden iş yerime geldiğimde, beni karşılıyordu. Üzgünüz, her yerde arıyoruz. Sosyal medyadan duyuru yaptım, kentteki taksi şoförlerinin tamamını bilgilendirdik, sokakta karton toplayanlara sorduk ama bulamadım" diye konuştu.


'Evladım' dediği köpeği Alvin'i bulana ödül verecek

'Evladım' dediği köpeği Alvin'i bulana ödül verecek

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Evladım' dediği köpeği Alvin'i bulana ödül verecek - Haberler
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