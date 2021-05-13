Evladı dağa kaçırılan anne bir bayrama daha gözü yaşlı girdi

Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi.

Evladı terör örgütü PKK tarafından elleri bağlanarak kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, bir bayrama daha gözü yaşlı girdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de HDP il binası önündeki eylemlerini sürdürüyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce Diyarbakır'da, ardından Van'da eylemlerini sürdüren Nazlı Sancar (39), yaklaşık 10 yıl önce elleri bağlanarak kaçırılan kızı Şeyma için mücadele veriyor. Lise birinci sınıf öğrencisi Şeyma Sancar, HDP aracılığıyla yaklaşık 10 yıl önce kaçırılmıştı. Şeyma'nın annesi Nazlı Sancar ise bu süre içinde kızını kaçıran terör örgütü PKK'dan almak için mücadele verdi. Kızı ve kaçırılan diğer çocuklar için Diyarbakır'ın ardından Van'da da mücadele başlatan Sancar, bu Ramazan Bayramı'nı da buruk geçiriyor. Kızının kaçırılmadan önce diktiği eşarp oyasına, montuna ve fotoğrafına sarılıp öperek bayramını kutlayan gözü yaşlı anne, evladının bir an önce gelip devlete teslim olmasını istedi.

"Şeyma'nın geldiği gün benim bayramım olacak"

İHA muhabirine konuşan Vanlı anne Nazlı Sancar, kızının elini kolunu bağlayarak dağa kaçırdıklarını anımsattı. Sancar, "Kızım kaçırılırken daha 13 yaşındaydı. Yaklaşık 10 yıldır ve 20 bayramdır kızım Şeyma olmadan bayram geçiriyorum. Bu 10 yıldır bayramlarım ve anneler günüm yok. Şeyma'nın geldiği gün benim bayramım olacak. Kızımın fotoğrafına sarılarak bayramını kutlayacağım. Kendimi kızımın montu ve fotoğrafıyla teselli ediyorum. Nereye gitsem Şeyma'nın eksikliği var. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bu PKK, HDP ne istiyor? Bizim evlatlarımızı bize geri versin. 1.5 yıldır evlatlarımız için mücadele veriyorum ve bu mücadeleme de devam edeceğim. Asla geri adım atmayacağım. Devletimizin gücüyle kızım Şeyma'yı kazanacağım" dedi.

"Onlar senin elinden kalemi alıp silah verdiler"

Kızının gelip devlet güçlerine teslim olmasını isteyen Sancar, "Kızım beni görüyor ve duyuyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil, gel bu bayrağın altında yaşa. Silahı bırak eline kalem al. Onlar senin elinden kalemi alıp silah verdiler. Onlar sizin beyninizi yıkamışlar, onlar haindirler kızım. Onlar çocuk katilidirler. Gel kızım artık dayanacak gücümüz kalmadı" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza güveniyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iftarda bir araya geldiklerini ve kendisinden bir müjde aldıklarını dile getiren Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız, bütün anne babaların çocuklarının geleceğini söyledi. Bu yüzden çok mutluyuz ve çok umutluyuz. Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımıza güveniyoruz. Allah'ın izniyle, onların gücüyle evlatlarımız gelecek. Gelip bu bayrağın altında yaşasınlar." - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı