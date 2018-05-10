Evlada Adanan Ömürler - "Evlat Sevgisi Her Şeyin Üstesinden Geliyor"

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Havva Dursun, bedensel ve zihinsel engelli 3 çocuğunun bakımını yıllardır şefkat ve özenle yapıyor.

Havva ve Alaattin Dursun çiftinin 26 yaşındaki kızları Cansu Sultan ile 24 yaşındaki ikizleri Ahmet Mücahit ve Hasan Hüseyin, küçük yaşlarda rahatsızlandı.

Gittikleri hastanede ileri seviye epilepsi teşhisi konulan çocukların üçü de zamanla bedensel ve zihinsel engelli hale geldi.

Yaşamlarını yatağa bağımlı sürdüren çocukların genetik kromozom bozukluğu nedeniyle engelli kaldıkları belirlendi.

Anne Havva Dursun, hiçbir hareket kabiliyeti bulunmayan çocuklarına eşiyle bebek gibi baktıklarını söyledi.

Hayatını yaklaşık 20 yıldır yatağa bağımlı çocuklarına adadığına işaret eden Dursun, dünyadaki en büyük servetlerinin çocukları olduğunu vurguladı.

-Evlatlarım en büyük yaşam kaynağım"

Çocuklarının doğduklarında sağlıklı olduklarını belirten Dursun, "4 yaşlarından sonra yavaş yavaş hastalık belirtileri ortaya çıktı ve zaman içinde ilerledi. Çocuklarım hiç hareket edemiyor, hiç ayağa kalkamıyorlar. Sürekli yatar vaziyetteler ama onlar bizim çocuklarımız. Evlat olunca her şeye katlanıyorsun. Bebek gibi severek onlara bakıyorum. Evlatlarım en büyük yaşam kaynağım. Eşim de en büyük yardımcım. Eşimle birlikte hayatımızı onlara adadık." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının hastalıklarının her geçen gün ilerlediğini dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

"Kızım Cansu sürekli kötüye gidiyor. Artık yutma refleksi de yok. Vücuda açılan bir delikten enjektörle mama ve suyu direkt midesine veriyorum. Bir anne için evlatları adına bunları söylemek çok zor ancak umudumuzu yitirmiyoruz. En büyük duamız çocuklarımız. Onlar için yaşıyoruz. Çocuklarımın bakımlarını bebek hassasiyetiyle yapıyorum. Aramızda güçlü bir sevgi bağı var. Zaten sevgi olmasa bakım olmaz, bu kadar zorluğa dayanmak çok zor. Anne sevgisi, evlat sevgisi her şeyin üstesinden geliyor. Onlar hiç büyümeyen bebek gibiler. Ben olmasam ne yaparlar diye çok endişe içindeyim. Allah'ım yardımcımız olsun."