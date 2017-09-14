Evkur Yeni Malatyaspor'un Stadı Belli Oldu
Süper Lig'in 5. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçı, Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Süper Lig'in 5. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçı, Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.
Ligdeki Osmanlıspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını Malatya İnönü Stadı'nda oynamak durumunda kalan sarı-kırmızılı ekip, eksiklerin giderilmesinin ardından Bursaspor'u yeni stadında ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, 16 Eylül Cumartesi günü yapılacak Evkur Yeni Malatyaspor-Bursaspor maçının Yeni Malatya Stadı'nda oynanacağı belirtildi.