Evkur Yeni Malatyaspor'un Bolu Kampı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına devam ediyor.



Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı ekip, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde sabah 'core' çalışması yaptı. Yaklaşık bir saat süren idman düz koşuyla tamamlandı.



Bolu kampının verimli geçtiğini söyleyen sarı-siyahlı takımın 30 yaşındaki futbolcusu Murat Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir ortamda çalıştıklarını belirterek, yaptıkları çalışmaların ligde meyvesini vereceğine inandığını söyledi.



Lige iyi başlamak istediklerini kaydeden Murat, "Takıma yeni gelecek arkadaşlarımızla da iyi bir uyum sağlayarak, lige iyi başlarız. Bizim açımızdan güzel bir sezonun geçmesini istiyoruz." dedi.



Murat, 4 yıl Spor Toto Süper Lig'de oynadığını hatırlatarak, "Bu ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile oynama şansı bulacağım. İnşallah kendi açımdan da güzel bir sezon olur. Elimden geleni takımım ve taraftar için yapacağım." diye konuştu.



Yeni transferlerin bir kısmının takıma katıldığını, diğerlerinin de katılmasını beklediklerini anlatan Murat, şu ifadeleri kullandı:



"Takıma iyi transferlerin katılacağına inanıyorum. Süper Lig'e çıktık ve iyi bir kadromuz var. Başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Sürprizler yapacağız."



Malatya ekibi, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.