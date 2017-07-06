Evkur Yeni Malatyaspor'un Bolu Kampı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını akşam antrenmanı ile sürdürdü.



Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı ekip, kampın 6. gününde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalıştı.



Sağlam, antrenman öncesinde oyuncularla kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan Malatya ekibi, kültür fizik hareketleri yaparak antrenmanı sürdürdü.



Yaklaşık bir 1,5 saat süren idman pas çalışmasıyla tamamlandı.