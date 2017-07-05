Evkur Yeni Malatyaspor'un Bolu Kampı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Bolu'nun Karacasu beldesindeki bir otelde hazırlıklarını sürdüren sarı-siyahlı ekip, kampın dördüncü gününde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde çalıştı.



Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Malatya ekibi, daha sonra kondisyon çalışması gerçekleştirdi.



Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı, pas çalışmasıyla tamamladı.



Bu arada teknik direktör Sağlam, antrenman esnasında futbolcularla yakından ilgilenerek, yapmaları gereken hareketleri uygulamalı gösterdi.