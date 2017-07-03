Evkur Yeni Malatyaspor'un Bolu Kampı

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, akşam antrenmanında kondisyon ağırlıklı çalışma yaptı.



Malatya ekibi, kampın üçüncü gününde kaldıkları otelin sahasında akşam antrenmanı gerçekleştirdi. Isınmanın ardından futbolcular, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve yardımcı antrenörler gözetiminde yaklaşık 1,5 saat çalıştı.



Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Sağlam, "Futbolcular, sorumluluk duygusu içerisinde istediklerimizi yapmak için büyük gayret gösteriyor. Gayet memnunuz. Memnuniyetsizliğimiz, geçen sezon kadroda olup da yurt dışında bulunan oyuncuların kampa katılmamış olması, sözleşme imzaladığımız yeni transferlerin de aramıza katılmamış olması. Onların da aramıza katılmasının ardından geniş ve kaliteli bir kadroyla çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.



Ertuğrul Sağlam, transfer çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Herkesi mutlu edecek bir Yeni Malatyaspor oluşturmak için çalışıyoruz. Şu ana kadar 6-7 oyuncu transfer ettik, 5-6 tane daha iyi oyuncu alarak transferi tamamlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.