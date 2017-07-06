Evkur Yeni Malatyaspor, Tsyd Kupası'na Katılacak
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesince düzenlenecek turnuvaya katılacak.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesince düzenlenecek turnuvaya katılacak.
Evkur Yeni Malatyaspor'un Sportif Direktörü Ali Ravcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptıkları görüşme sonrası Ankara'da düzenlenecek TSYD Kupası'na katılma kararı aldıklarını ifade etti.
Ravcı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda 4-5 Ağustos'ta gerçekleştirilecek turnuvada, Evkur Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği'nin mücadele edeceklerini belirtti.