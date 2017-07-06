Evkur Yeni Malatyaspor, Tsyd Ankara Kupası Turnuvasına Katılacak

Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 4-5 Ağustos tarihlerinde Ankara 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenecek olan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası Futbol Turnuvasına katılacak.



Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak, Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, her sezonun başında organize edilen TSYD Kupası'na katılacak. TSYD Kupası'yla 19 Mayıs Stadı'na vedada edilmiş olacak.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yaptıkları görüşme sonrası TSYD Ankara Kupası futbol turnuvasına katılma kararı aldıklarını ifade etti.



Ravcı, 4-5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek olan turnuvada Evkur Yeni Malatyaspor'un yanı sıra Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği takımlarının mücadele edeceklerini belirtti. - MALATYA