Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam İstifa Etti
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti.
Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti.
Sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşan ve Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam Bursaspor maçı öncesi görevinden istifa etti.
Sağlam'ın istifasının arkasında tesis ve istediği transferlerin yapılmamasının yattığı iddia ediliyor. - MALATYA