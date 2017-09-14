Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam İstifa Etti

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti.



Sezon başında Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşan ve Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam Bursaspor maçı öncesi görevinden istifa etti.



Sağlam'ın istifasının arkasında tesis ve istediği transferlerin yapılmamasının yattığı iddia ediliyor. - MALATYA