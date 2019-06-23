Evkur Yeni Malatyaspor salı günü Malatya'da toplanacak

Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları için 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanacak. Türkiye'yi UEFA Avrupa Liginde temsil etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı kulüpte gözler hazırlık kampına çevrildi.

E. Yeni Malatyaspor, 25 Haziran Salı günü Malatya'da toplanarak kampın startını verecek. Sarı-kırmızılılar Malatya'da 5 günlük sağlık kontrolleri ve kampa hazırlık aşamasından sonra ilk etap çalışmaları için 1 Temmuz'da Bolu Abant'a geçecek. Bolu'da 14 gün sürecek bir kamp programı planlayan Malatya temsilcisinin, ikinci etap kampını ise 14 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştireceği belirtildi.Sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren ve yeni sezon için tekrar anlaşma yapılmayan oyuncuların dışındaki isimlerin kamp çalışmalarına katılacağı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA