Evkur Yeni Malatyaspor'da Transfer
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Futbol Ligi takımlarından Le Havre'dan Faslı sağ bek Issam Chebake'yi transfer etti.
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Futbol Ligi takımlarından Le Havre'dan Faslı sağ bek Issam Chebake'yi transfer etti.
Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Chebake ile anlaştıklarını ve 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.
Başkan Adil Gevrek, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, 27 yaşındaki Issam Chebake'nin kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi.