Evkur Yeni Malatyaspor'da Transfer

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa 2. Futbol Ligi takımlarından Le Havre'dan Faslı sağ bek Issam Chebake'yi transfer etti.



Sarı-siyahlı kulübün başkanı Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Chebake ile anlaştıklarını ve 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.



Başkan Adil Gevrek, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, 27 yaşındaki Issam Chebake'nin kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi.