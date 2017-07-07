Evkur Yeni Malatyaspor'da Sportif Direktör Ravcı'dan Transfer Açıklaması

Spor Toto Süper Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı transferle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk 11'de oynayabilecek bizi sırtlayabilecek isimlere ihtiyacımız var" dedi.



Kamp çalışmaları ve transfer görüşmeleri hakkında bilgiler veren sportif direktör Ali Ravcı, takımın toplanma sürecinin biraz uzadığını ancak ikinci etapta bunu telafi edebilecek durumda olduklarını söyledi.



"Takım birlikteliğinin yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz"



Bolu'da futbolcuların ve teknik heyetin ideal bir ortamda kamp yaptığını belirten Ravcı, "Yeni bir ligde yeni bir kadro ve teknik heyetle mücadele edeceğiz. Tabi çok sayıda yeni futbolcu arakadaşımız aramıza katılıyor. Yeniden takım olup, otelde sahada, yemekte kaynaşmak biraz zaman alacak. Bu anlamda hemen takım birlikteliğinin yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz. Tabii bunda Ertuğrul hocamızın etkisi çok büyük. Onun dışında tam ideal kamp kadromuz Dia'nın da katılmasıyla oluşmuş olacak. ve artık diğer alacağımız 7 oyuncuya endeksleneceğiz. Tabii burada şunu çok iyi biliyoruz ki en az 5 ya da 6 tane nokta dediğimiz direk ilk 11'de oynayabilecek bizi sırtlayabilecek isimlere ihtiyacımız var. Süper Lig'de yer alıyorsanız bunun da bir karşılığı var, bedeli var. Belki bütçemiz zorlanıyor ama yönetimimiz gecesini gündüzüne katıyor. Gelecek sezon küme düşme korkusu yaşamamak için sağlam ve az riskli gitmeliyiz. Belki ikinci üçüncü yılımızda ekonomiyi ön planda tutabiliriz ama bu sezon bütçeyi aşmayacak şekilde daha etkili ve sonuç odaklı oyuncularla anlaşmalıyız. Burada yapılan transferleri görmek için henüz erken. Zaten bir çoğu izlenerek alınmış oyuncu. Hazırlık maçları ve TSYD kupası bizim adımıza süreci biraz daha belirginleştirebilecek. Şu an şu iyi bu kötü demek için çok erken" diye konuştu. - MALATYA