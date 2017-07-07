Evkur Yeni Malatyaspor'da Küçük İstifa Gerekçesini Açıkladı

Evkur Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz günlerde kulüp 2. başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Aykut Küçük, kararının gerekçelerini paylaştı.



Malatya'nın önemli ailelerinden Küçük ailesine mensup Aykut Küçük, sarı-siyahlı yönetime Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin ricası üzerine girmişti.



Bir dönem görev aldığı Adil Gevrek başkanlığındaki yönetimden 3 Temmuz itibari ile istifa ettiğini açıklayan Küçük, istifa gerekçesini açıkladığı basın bülteninde şunları söyledi:



"Değerli Dostlarım, bugüne kadar severek yürüttüğüm Yeni Malatyaspor yönetimindeki görevimden 3 Temmuz 2017 tarihi itibariyle istifa etme kararı aldığımı sizlerle paylaşmak isterim. Kazandığımız şampiyonluğun ardından, büyük bir iç huzuruyla bu kıymetli görevi bırakmanın zamanının geldiği düşüncesindeyim. Kulübümüzün daha da güçlü bir yapıya kavuşması için kurumsallaşma, planlama ve şeffaflık çalışmalarına önem vererek, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz renklerimizin nice başarılarını gelecekte de hep birlikte alkışlayacağız. Yoğun iş hayatıma odaklanmak üzere yönetimden ayrılırken, her zaman onur ve gururla anacağım bu görevim süresince şahsıma duyduğunuz güven ve kıymetli işbirliğiniz için teşekkürlerimi sunar, bu süreçteki en büyük kazanımımın sizler gibi değerli dostlarla tanışmak olduğunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim." - MALATYA