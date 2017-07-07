Evkur Yeni Malatyaspor'da Chebake kampa katıldı



SPOR Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni transfer Chebake, Bolu kampına katılarak ilk antrenmanına çıktı.



Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu'nun Karacasu Beldesi'ndeki otelde sabah antrenmanı ile hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenmana, yeni transfer Faslı sağ bek Issam Chebake de katıldı. Chebake, takımla ilk antrenmana çıkarken Senegalli Dialiba ile Nijeryalı Sunday Mba da kampa katılarak çalışmada yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra dayanıklılık çalışması yapıldı. Öte yandan futbolcular otelde pasta keserek Ferhat Kiraz'ın doğum günü kutladı.