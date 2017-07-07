Evkur Yeni Malatyaspor'da Chebake Antrenmanda
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Faslı sağ bek Issam Chebake, Bolu kampına katılarak ilk antrenmanına çıktı.
SPOR Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Faslı sağ bek Issam Chebake, Bolu kampına katılarak ilk antrenmanına çıktı.
Bolu'nun Karacasu Beldesi'ndeki otelde sabah teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenmana, yeni transfer Chebake'de katıldı. Senegalli Dialiba ile Nijeryalı Sunday Mba'da antrenmanda yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra dayanıklılık çalışması yapıldı.
PASTA KESTİLER
Öte yandan Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular, kaltdıkları otelde pasta keserek Ferhat Kiraz'ın doğum günü kutladılar.
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