Evkur Yeni Malatyaspor'da Antrenman Ciddiyeti Uyarısı

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, maç kadar antrenmana da iyi konsantre olmaları gerektiğini belirterek, "Antrenmana iyi konsantre olup, golleri burada atarsak maçta da atarız. Burada atamazsak maçta da atamayız. Ben futbolcularımdan o konuda memnunum" dedi.



Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erol Bulut, gündemdeki konuları değerlendirdi. Başakşehir maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremeyen bir görüntü çizdiklerini anlatan Bulut, "Onun üzerinde son günlerde çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki işin sevindirici tarafı sakatlarımızın bize geri dönmesi. Aytaç olsun, Azubuike olsun, Eren'in ise biraz daha ağrıları var. Ama Aytaç ve Azubuike iyi şekilde döndü. 2-3 gündür antrenmanlara bizimle birlikte katılıyorlar. Tabii hafta sonu oynayacağımız maçın ilk on birini belirleyeceğiz. Maçtan 1 ya da 2 gün önce kadro belli olacak. Henüz bir karar vermiş değiliz. Ama Alanya maçına en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.



"Antrenmana iyi konsantre olup, golleri burada atarsak maçta da atarız"



Bulut, ligde maç maç gideceklerini ve rakipten çok kendi takımına baktığını ifade ederek, şunları söyledi:



"Biz maç maç gideceğiz. Zaten rakipten çok bizim ne yapacağımız önemli. Biz işimizi sahada doğru yaptığımız sürece sorun yok. Daha önce bunu gösterdik. Gençlerbirliği ve Trabzonspor maçları buna örnektir. Yeter ki biz işimize iyi konsantre olalım, önümüzdeki maçlarda fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sadece söylediğim gibi, elimize geçen fırsatları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. O nerede başlıyor, antrenmanda başlıyor. Antrenmana iyi konsantre olup, golleri burada atarsak maçta da atarız. Burada atamazsak maçta da atamayız. Ben futbolcularımdan o konuda memnunum. Antrenmanda iyi çalışıyorlar. İnanıyorum ki bunun da sonucu bize hem Alanya maçında, hem diğer maçlarda puan olarak geri dönecek."



"Herhangi bir futbolcuya özel önlem almayacağız"



Aytemiz Alanyaspor'un etkili oyunculara sahip bir takım olduğunu ancak herhangi bir futbolcuya yönelik özel önlem almayacağını belirten genç hoca, "Alanyaspor hücum anlamında iyi bir takım. Aynı zamanda defansta da büyük zaafları var. Herhangi bir futbolcuya özel önlem almayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Kompakt görüntümüzü aynı şekilde sahada sergileyeceğiz. Vagner Lov olsun, Emre Akbaba olsun, Fernandes ve Efecan olsun, iyi bir performans çiziyorlar bu sene. Ama söylediğim gibi biz kimseye özel bir önlem almayacağız" şeklinde konuştu.



"Avrupa'da, Almanya'da yabancı sınırlaması var mı?"



Erol Bulut, son olarak gündemdeki yabancı oyuncu sınırlaması tartışmasına değinerek, "Benim oynadığım dönemde de 4 ya da 5'ti yabancı sayısı. O zaman da bu sıkıntılar vardı, şimdi de var. Avrupa'da, Almanya'da yabancı sınırlaması var mı, hayır. O zaman neden Almanya Milli Takımı, İspanya, İngiltere başarılı da biz başarılı değiliz. Sorun başka yerde. Onu hepimizin iyi düşünüp, üzerinde çalışmamız lazım" açıklamasında bulundu. - MALATYA