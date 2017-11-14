Evkur Yeni Malatyaspor'da 3 Puan Hesapları

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, "Yeter ki biz işimize iyi konsantre olalım, iyi odaklanalım. Önümüzdeki maçlarda fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum." dedi.



Bulut, sarı-siyahlı takımın Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir karşısında iyi oynadıklarını, pozisyonlara girdiklerini ancak golü bulamadıklarını belirtti.



Takımda sakatlıkları bulunan Aytaç Kara ve Azubuike Okechukwu'nun takımla antrenmana çıktığını ve bunun sevindirici olduğunu kaydeden Bulut, tüm futbolcularla en iyi şekilde Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.



Ligdeki mücadelelerini "maç maç" düşündüklerini aktaran Bulut, şöyle devam etti:



"Rakipten fazla ben kendi takımıma bakıyorum. Bizim ne yapacağımız çok önemli. Yeter ki biz işimize iyi konsantre olalım. Önümüzdeki maçlarda fazla bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Elimize geçen fırsatları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Bu da antrenmanda başlıyor. Antrenmanda da iyi konsantre olup burada golleri atarsak maçta da atarız. Bu konuda futbolcularımdan memnunum. Bunun sonucu da Alanyaspor maçından sonra bize geri dönecek."



Aytemiz Alanyaspor'un hücum konusunda iyi bir takım olduğunu aktaran Bulut, rakiplerinin defans konusunda zaaflarının olduğunu ancak hiç bir oyuncuya özel önlem almayacaklarını ifade etti.



Bir gazetecinin "Yabancı sınırlaması tartışması yeniden gündeme geldi. Milli takımın aldığı olumsuz sonuçlar da bunda etkili oldu. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, şu değerlendirmede bulundu:



"Benim oynadığım dönemde de yabancı sınırlaması ya 4 ya da 5'di. O zaman da milli takımda bazen sıkıntılar olurdu. Şimdi de oluyor. Almanya'da veya Avrupa'da yabancı sınırlaması var mı? Yok. O zaman neden Almanya, İspanya milli takımları başarılı da biz başarılı olamıyoruz. Sorun başka yerde. Onu hepimiz birlikte iyi düşünüp üzerine çalışmamız lazım."