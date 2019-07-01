Evkur Yeni Malatyaspor Bolu'da toplandı

UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek olmasından dolayı kamp çalışmalarına erken başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, Malatya'da 5 gün süren çalışmaların ardından ilk etap kamp programı için bugün Bolu Abant'ta bir kez daha toplandı. Malatya'daki 5 günlük çalışmaların ardından 1 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılılar, ilk etap kampı için bugün Bolu'da yeniden toplanarak çalışmalarına başladı. Şu ana kadar resmi olarak kadrosuna Fofana ve Jahovic'i dahil eden Malatya ekibi, iç transferde yeniden anlaştığı isimlerle birlikte 23'e yakın bir kamp kadrosuyla hazırlıklarını sürdürüyor. Bolu kampına izinli olan futbolcuların da katıldığı belirtilirken, kampın sonunda ise mevcut futbolcu sayının indirileceği öğrenildi.

BURSASPOR KALECİSİ OKAN KOCUK'A TEKLİF Öte yandan Malatya ekibinde transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılıların Farnolle ile yeniden anlaşarak güçlendirdiği kalesine yeni bir takviye yapmaya oldukça yakın olduğu belirtiliyor. Malatyaspor yönetiminin Bursaspor'un A Milli kalecisi Okan Kocuk'a teklif yaptığı, başarılı eldivenin bu teklife olumlu yanıt verdiği ifade ediliyor. Bursaspor ile sözleşmesi bulunan Okan Kocuk için yeşil-beyazlı kulübün bir miktar bonservis ücreti talep ettiği, tarafların anlaşmaya yakın olduğu da gelen haberler arasında.

(Mehmet Türel/İHA)

Kaynak: İHA