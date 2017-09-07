Evkur Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ü Tanıttı

Evkur Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ü Tanıttı

Evkur Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ü tanıttı(Tür: Spor)

Evkur Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ü tanıttı

(Tür: Spor)