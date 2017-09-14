Evkur Yeni Malatspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam Görevinden İstifa Etti

Evkur Yeni Malatspor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam Görevinden İstifa Etti

Evkur Yeni Malatspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti (Arşiv)(Tür: Spor)

Evkur Yeni Malatspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam görevinden istifa etti (Arşiv)

(Tür: Spor)