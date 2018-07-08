Evinizin Her Köşesine 7 Gün Boyunca Tuz Koyun, Bunun Olması İmkansız

Geçmişten günümüze hem sofraların hem de batıl inançların merkezinde olan tuz neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Günümüzde yemeklerimizi lezzetlendiren tuz geçmişte atalarımız için bambaşka bir anlam ifade ediyormuş. Üretimi ve hasatı çok zahmetli olduğu için geçmişte sadece zenginler tarafından yetiştirilen tuz bu sebeple çok pahalı ve değerli bir maddeymiş. Bunun dışında Antik Mısır'dan itibaren dünyanın farklı milletlerinde tuz kötülüğü ve şeytanı uzaklaştırdığı için ritüellerde ve evlerde korunmak için kullanılmış aynı zamanda insanları sakinleştirdiği düşünülerek terapilerde de kullanılmıştır. Peki ama sizce tüm bu batıl inançlar gerçek olabilir mi? Gelin evinizde köşelere 7 gün boyunca tuz dökerek tuzun mucizelerini kendi gözlerinizle görün.