Evinizi taşırken mağdur olmayın

16.01.2020 09:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:32

TÜKETCİLERİN belki de en çok mağduriyet yaşadığı konulardan biri, evden eve nakliyat. Bir yerden başka bir yere taşınmak, anlaşılan fiyatın üzerinde fatura çıkartılması, hasar gören eşyalarınızın zararının temin edilmemesi ya da hırsızlık olayları gibi pek çok sorunu beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar ise, hizmet alınacak nakliye firmasının gerekli belgelere sahip olması, iyi araştırılması ve nakliyeden önce sözleşme yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

Evden eve nakliye hizmeti alacak olan tüketicilere uyarılarda bulunan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ev taşırken kişilerin sözlerine değil, sözleşmeye bakarak hareket etsinler. Aksi halde bu mağduriyet sona ermez. Ayrıca anlaşma yapacağı firma ile sözleşme yapmadan önce internet üzerinden bir zahmet araştırsın, baksın. O firma hakkında şikayet var mı?" dedi.

"EŞYALARIMI YENİDEN ALMAK ZORUNDA KALDIM"

İzmir'den İstanbul'a taşınırken neredeyse tüm eşyaları zarar gören Pelin Aydın, "İzmir'den İstanbul'a bir taşınmamız oldu. Firmayı ayarladım, eşyalarım İstanbul'a geldiği zaman maalesef paramparçaydı. Çoğunu değiştirmek zorunda kaldım. İşlerimin yoğunluğundan ötürü bir dava sürecine giremedim. Eşyaların araca yükleyen kişilerin farklı, İstanbul'da indiren kişilerin farklı olduğunu tespit ettik. Bütün eşyalarım komple zarar görmüştü. Genç odası takımı paramparçaydı, çamaşır makinamın kenarları ezilmiş, buzdolabımın üst kısmı deforme olmuştu. Eşyalarımın yarısı kullanılmaz durumdaydı. Bu sebepten çok büyük mağdur oldum ve bütün eşyalarımı değiştirmek zorunda kaldım. Benim gibi insanların mağdur olmaması için kesinlikle çok iyi araştırmalarını tavsiye ediyorum. Bana bir mail attılar, 'Pelin hanım eşyalarınızı sigortalatmamız gerekiyor, bunun karşılığında bir ücret ödemeniz gerekiyor' diye. Ben de poliçeyi istedim, bana gönderemediler yani büyük ihtimal eşyalarıma sigorta da yapmadılar" şeklinde konuştu.

"NAKLİYE FİRMASININ ADRESİ SAHTE ÇIKTI"İnternet üzerinden bulduğu bir nakliye firması ile taşınan ve yaşadığı mağduriyet sonrası firmanın adresinin de sahte olduğunu öğrenen Mehmet Şahin ise, şöyle konuştu: "Eyüp'ten Arnavutköy'e taşınmak istiyordum. Malum internet sitelerinden bir nakliye firması araştırdım. Tabii biraz bizim de bilgisizliğimiz, fatura kesiyorlar mı, kesmiyorlar mı, yerleri nerededir? Bu araştırmaları hiç yapmadım. Daha sonra önüme bir firma geldi, ben de aradım. Onlar da belirli bir gün ve saat verdiler ve eşyalarımı güvenle taşıyabileceklerini söylediler. 3-4 saatte işlerini bitirdiler ama eşyalarım zarar gördü. Büyük çizikler vardı eşyalarımda. Baktığımda 1000 TL gibi bir zarar vardı. 'Bunu telafi edecek misiniz?' dediğimde bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra, dediler. Bu süre gitgide uzadı. İki hafta sonra artık telefonlarımı açmamaya başladılar. Sonra telafi etmeyeceklerini söylediler. Normalde ben tüketici hakem heyetine gidebilirdim ama araştırdığımda elimde hiçbir şekilde fatura yok. ve sonra fark ettim ki bu firma sadece internet üzerinden iş yapıyor. Belirli bir ofisleri bile yok. İnternette yazdıkları adres de sahte bir ofismiş. Daha sonra bunu maliye kanalı ile araştırdığımızda fark ettik."

"TAŞINMA ÖNCESİ KEŞİF VE PLANLAMA ÖNEMLİ"Taşınma öncesi taşınacak evde eşya keşfi yapılması ve buna göre bir planla taşımanın gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan bir nakliye ve depolama firması sahibi Fuat Çolakoğlu, şunları söyledi: "Öncelikle talep üzerine gidilen bir sektördeyiz. Yani bu keşif sonrası karar verilebilecek, ancak bir envanter çıkarılıp, ne tür bir araç ile sevk edilecek, ne tür bir malzemeyle bu iş gerçekleştirilecek bunları tespit edip, tespit sonrası fiyat sunumu yapılmalı. Bunlara günümüzde çok fazla riayet eden firma yok. Telefon açıp 'Şu kadar eşyam var kaça taşırsınız?' diyorlar. Onlar da fiyat veriyorlar ve akabinde gelebilecek, 'Ben 3 bin liraya anlaştım ancak benden bir 3 bin lira daha istediler' durumu burada çıkıyor. Bizim eksper dediğimiz, taşınma öncesindeki keşif daha önemli. o yüzden biz hizmet almak isteyen insanlara bunları söylüyoruz. Kurumsal kimliğine inandığın bir firmanın, yönlendirdiği şekilde gitmek en mantıklısı. Hasar konusuna gelince tabii ki biz de hasarlar verebiliyoruz. Çok büyük konuşmuyoruz ya da çok iyi yapıyoruz diyemiyoruz. Herkes hata yapabilir neticede kul yapısı. Önemli olan bunun arkasında durmak ve zararını müşteriye temin etmektir, diye düşünüyorum. Bunun için kaşeli bir sözleşme imzalayabilirler 'Şu şahsı şuradan şuraya taşıyacağız, herhangi bir zayiat anında firmamız tarafından karşılanacaktır' diye teminat verebilir. Sigorta asla elde düşürülene all risk vermiyor."

BU BELGELERİN OLMASINA DİKKAT EDİNYetkili bir nakliye firmasının sahip olması gereken bazı belgeler olduğunu dile getiren Çolakoğlu, "Önce K3 belgesi olması lazım. Yeterlilik belgesi olması lazım, Türkiye nakliyeciler derneği ya da evden eve nakliyeciler derneğine üye olması lazım, bir kurumsallık aranıyorsa ve ben bir muhatap bulacağım denilecekse bunlar şart. ya da bir ticaret sicil kaydına bakılması, bir vergi levhası sorgulaması yapmak gerekiyor. ya da başında da dediğim gibi tavsiye ile tercih edilen firmalar daha sağlıklı diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"KİŞİLERİN SÖZLERİNE DEĞİL, SÖZLEŞMEYE BAKIN"

Bir nakliye firması ile anlaşırken mutlaka sözleşme yapılması gerektiğinin altını çizen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ev taşırken ortaya çıkan mağduriyetler gerçekten çok arttı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet ortamında birçok nakliye firması ilan veriyor ve anahtar teslim taşıma yapıyor. Böylelikle tüketici elini sürmeden anahtarını veriyor ve eşyaları toplanıp yeni evine istiflenmiş, montajı yapılmış şekliyle teslim ediliyor. Ama nerede? Çoğu zaman eşyalar kırılıyor, hatta kırılmakla kalmıyor çoğu kez hırsızlıkla da karşı karşıya kalınabiliyor. Tüketicilere tavsiyem, mutlaka yazılı sözleşme yapsınlar. Birçok nakliyat firması sigorta da yaptığını ifade ederek tüketicinin güvenini kazanıyor ama sigorta poliçesinin bir suretini almıyorlar. Poliçeyi alıp incelediğinde görecek ki, o poliçenin kendisine sağladığı bir güvence yok. O nedenle ev taşırken kişilerin sözlerine değil, sözleşmeye bakarak hareket etsinler. Aksi halde bu mağduriyet sona ermez. Ayrıca anlaşma yapacağı firma ile sözleşme yapmadan önce internet üzerinden bir zahmet araştırsın, baksın. O firma hakkında şikayet var mı?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

- İstanbul