Evinizdeki Sıcaklığı yaşayacağınız Tek Yer: Evren Konuk Evi

10 kişilik kadrosu, 60 yataklı kapasitesi ve kaliteli hizmetiyle Bolu'nun güler yüzünü herkese ispat etmenin çabasında olan Evren Konuk Evi, müşterilerinin memnuniyetini sağlamak için tüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

"MÜŞTERİLERİMİZİN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ"

Evren Konuk Evi firma sahibi Nermin Evren Özdökücü, "1953 doğumlu, 2 çocuk annesi, emekli bir öğretmenim. 23 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 6 kardeş böyle bir hizmette bulunmayı hedefledik ve temellerini attık. Çıktığımız bu yolda kendimize gerçek hizmeti ilke edinerek çalıştık ve böyle çalışmaya da devam ediyoruz. Müşterilerimize açık büfe kahvaltı dahil konaklama hizmeti veriyoruz. Yani burada kalan konuklarımızın tüm ihtiyacı karşılamak için uğraşıyoruz." dedi.

SEKTÖRDE KALİFİYE ELEMAN SIKINTISI VAR

10 kişilik bir ekipleve 60 yatak kapasiteli hizmet sunduklarını ifade eden Nermin Evren Özdökücü, "Bizim en çok tercih edilen yerimiz çatı katı. Orayı özel olarak bekleyen konuklarımız var. Orası insanlara daha samimi geliyor. Biz sektörümüzde kalifiye eleman sıkıntısı yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"İŞİMİZİ DOĞRU YAPIYORUZ"

Özdökücü, "Biz temizliğe ve hijyene çok dikkat ediyoruz. İşte bu da bizim tercih edilmemizin en büyük nedeni. Müşterilerimize en iyi en kaliteli hizmeti vermek için çalışıyoruz. Bunu da yapabildiğimizi düşünüyoruz. Gelen müşterilerimiz giderken çok memnun kaldıklarını ifade ediyorlar. İşte onların bu samimi geri dönüşleri bizim işimizi doğru yaptığımızı gösteriyor ve biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. " sözlerine yer verdi.