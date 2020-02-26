Eviniz için yeni fikirler "Koçtaş yaşayan evler"de

26.02.2020 10:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:40

Koçtaş'ın Yaşayan Evler Dergisi 2020 yılının ilk sayısı yayınlandı. Tüm yaşam alanları için ilham veren güzel fikirlerin yanı sıra her tarza ve ihtiyaca uygun binlerce ürün önerisinin yer aldığı Yaşayan Evler Dergisi, "koctas.com.tr'den" ve Koçtaş mobil uygulamasından incelenebiliyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamada, yaşam alanlarını geliştirmek ve güzelleştirmek için ilham veren Koçtaş'ın Yaşayan Evler Dergisi yeni sayısının dijital platformda okuyucularla buluştuğu bildirildi. Modern, klasik ve country stillerde yüzlerce ürün ile ev dekorasyonuna dair pek çok güzel fikir önerisinin yer aldığı dergiyi inceleyenler, yaşam alanlarına kolaylıkla yenilik katabilir ve aradıkları çözüm önerilerine ulaşabiliyor.

Evlerini sıfırdan dekore etmek ya da küçük dokunuşlarla yeni bir görünüm kazandırmak isteyenler için ihtiyaç duyacakları tüm ürünlerin yanı sıra farklı fikirler ve dekorasyon aşamasını kolaylaştıracak birçok öneri Yaşayan Evler dergisinde yer alıyor. Salonlar için farklı kombinler, yatak odaları için ufak yenileme fikirleri, mutfaklar için farklı alan çözümleri ve banyolar için tadilat gerektiren veya tadilata ihtiyaç duyulmadan hemen hayata geçirilebilecek öneriler dergide okurlarla buluşuyor. Ayrıca dergide yer alan videolar ve bloglarla daha detaylı bilgilere de ulaşmak mümkün.

Yatak odalarının yanı sıra genç, çocuk ve bebek odalarına yönelik farklı ve yaratıcı çözümlere de dergiden ulaşılabiliyor. Çocuk odalarının yeni trendi olan Montessori dekorasyona uygun mobilyalar ile farklı boyutlarda kullanılabilen yatak ya da oyun alanı olarak dönüştürülebilen mobilyalar ile hem keyifli hem de tasarruflu bir alan oluşturulabiliyor. Dergide yer alan "Geometrik Boya Nasıl Yapılır?", "Parke Rengi Seçilirken Nelere Dikkat Etmeli?" ve "Doğru Aydınlatma Nasıl Seçilir?" gibi başlıkların tamamına ve çok daha fazla yaşam alanı fikrine yılın her zamanı Yaşayan Evler Blog'dan ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA