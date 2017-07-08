Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Evsahibi 66 yaşındaki Mehmet Öküzcü ve ailesi evinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Yangında 3 yavru kedi de telef oldu.



Olay, ilçeye bağlı Evrenbey Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Öküzcü'nün 7 çocuğu, annesi ve eşiyle birlikte 10 kişinin yaşadığı tek katlı evde, kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Mahalleli de traktörlere takılı su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek erdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alarak söndürüldü. Yangında, 3 yavru kedi telef olurken, biri ise kurtarıldı.



Çalışmalar sırasında evsahibi Mehmet Öküzcü ve ailesi, yanan evlerine gözyaşlarıyla izledi. Öküzcü, "Ben meradayken bana komşular haber verdiler. Koşarak eve geldim. Yangını görünce böyle çok üzgünüm. Yangın neyden çıktığını da bilmiyoruz. Bir bildiğim var oda evim komple yandı. Gitti evim, gitti benim. Yatacak yatak bile kalmadı. Hepsi yandı" dedi.



Öküzcü'nün komşusu İsmail Topçular ise, "Birden tüp patladı. Televizyon da patladı. Sonra birden evi alev aldı. Büyük alevler çıktı. Daha sonra evin çatısı komple aşağıya çöktü" şeklinde konuştu.



Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



- Tekirdağ