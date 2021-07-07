Evinin yanındaki inşaata kızdı, çatıya çıktı
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Evinin yanındaki inşaata kızdı, çatıya çıktı

Evinin yanındaki inşaata kızdı, çatıya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin yanında yapımı devam eden bir inşaatta çalışanlara kızan bir şahıs oturduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde evinin yanında yapımı devam eden bir inşaatta çalışanlara kızan bir şahıs oturduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Adnan Menderes Mahallesi 519 sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ü. evinin yanında yapımı süren apartmanın inşaatında çalışan işçilerle inşaat yüzünden tartıştığı iddia edilen Y.Ü. sinir krizi geçirerek oturduğu evin çatısına çıktı. Y.Ü. kendisine zarar vererek intihar girişiminde bulundu. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı önlem aldı. Uzun süre şahsı çatıdan inmesi için ikna etmeye çalışan polis ekiplerinin çabası sonuç verdi ve şahıs çatıdan indirildi. Y.Ö. gerekli sağlık kontrolleri için ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Evinin yanındaki inşaata kızdı, çatıya çıktı
Evinin yanındaki inşaata kızdı, çatıya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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