Evinin yandığını söyleyerek dilenirken yakalandı, üzerinden 860 TL çıktı

DÜZCE'de, zabıta evinin yandığını belirterek dilenen kişiyi yakalarken, birkaç saat içerisinde topladığı tahmin edilen 860 TL'ye el koydu.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, evinin yandığını ve bir işte çalışamadığını iddia eden kişinin duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para istediği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, devlet hastanesinin çevresinde, elinde evinin yandığını ve kardeşlerine bakmak zorunda olduğunu gösteren bir kağıt parçası dağıtan kişiyi zabıta karakoluna götürdü. Bartın'dan Düzce'ye geldiği anlaşılan kişinin, sabah saatlerinden 11.00'e kadar topladığı 860 TL kayda alındı. Zabıta ekipleri, dilenen kişiyi bir daha dilenmemesi konusunda uyarıp, Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguladı.