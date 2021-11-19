ADANA (DHA) - Evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı

ADANA'da evinin yakınında kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Halis Gezer, ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Gece evinin bulunduğu sokakta yürüyen Halis Gezer, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Gezer, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. Silah sesini duyup, dışarıya çıkan yakınları, Gezer'i yaralı halde yerde yatarken buldu. Yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan Gezer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde, yerde mermi kovanları bulundu. Silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.