Evinin yakınına gelen tilkiyi elleriyle besliyor
ARTVİN'de, Rıza Şimşek (58), evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besledi.
29.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 29.04.2020 17:30
ARTVİN'de, Rıza Şimşek (58), evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besledi.
Artvin'in merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde Rıza Şimşek, evinin önüne gelen tilkiyi fark etti. Tilkiye yiyecek veren Şimşek, sürekli eve gelip giden tilkiyi bir süre sonra elleriyle beslemeye başladı. Şimşek, tilkinin belirli aralıklarla evin yakınına geldiğini, yiyecek verdikten sonra ormana gittiğini söyledi.
Kaynak: DHA