Evinin Tuvaletinde Ölü Bulundu

AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde 50 yaşındaki Özkan Tunçel, yaşadığı evin tuvaletinde ölü bulundu.



İkinci el eşya alım-satım mağazasında çalışan evli 2 çocuk babası Özkan Tunçel, bugün öğle saatlerinde Turan Mahallesi 348 Sokak'taki evine gitti. Bir süre sonra oğlu Gökhan Tunçel de eve girdi. Babasına seslenen Gökhan Tunçel, cevap alamayınca odaları kontrol etmeye başladı. Evin tuvaletine giren Tunçel, babasını hareketsiz görünce 112'yi ve polisi aradı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özkan Tunçel'in öldüğü belirlendi.



Bir süredir akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Tunçel'in, başını duvara çarptığı belirlendi. Tunçel'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Nazilliaydın