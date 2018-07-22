Evinin Terasından Düşen Fırıncı Öldü

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde ekmek ve simit fırın işleten evli ve 3 çocuk babası Cevat Yasak (39), işyerinin üst katındaki evinin terasından düşarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Cevat Yasak, günün yorgunluğunu atmak için evlerinin üst katındaki terasa çıktı. Bir süre burada oturan Yasak, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cevat Yasak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cevat Yasak'ın eşi Kezban Yasak'ın hamile olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Aydın