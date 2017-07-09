İZMİR'in Konak İlçesi'nde, 42 yaşındaki Hasan Bineker yalnız yaşadığı evinin terasında ölü bulundu. Bineker'in uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.



Olay, bugün öğle saatlerinde Kuruçay Mahallesi'nde meydana geldi. Tek başına yaşadığı öğrenilen Hasan Bineker'den haber alamayan yakınları eve geldiklerinde kapıyı açamadı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis, Bikener'i evin terasında yerde hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Bikener'in öldüğü belirlendi. Vücudunda yara ya da darp izine rastlanmayan Bineker'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, mahalle sakinleri Hasan Bineker'in uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia etti.



- İzmir