Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren öğretim görevlisi tutuklandı
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Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren öğretim görevlisi tutuklandı

Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren öğretim görevlisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) öğretim görevlisi olan T.A., evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle 'izinsiz uyuşturucu madde imal etmek' suçundan tutuklandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) öğretim görevlisi olan T.A., evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle 'izinsiz uyuşturucu madde imal etmek' suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ihbar üzerine bir operasyon düzenleyen emniyet, T.A.'ya ait olduğu belirlenen evin terasında Hint keneviri dikili saksılarla karşılaştı. Operasyondaki aramalarda uyuşturucu madde tartımı yapılan hassas terazi de bulan ekipler T.A. ve arkadaşı S.K.'yı gözaltına aldı.

Adliyede savcılığa verdiği ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul eden T.A., uyuşturucuya ABD'de alıştığını ve Türkiye'de de kullanmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye'de uyuşturucu maddeyi almak için sorun yaşadığını ifade eden T.A., "Kasım ayında taşındığım evde Hint keneviri dikmeye karar verdim. Dubleks olan evin güneş gören terası vardı. Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. Torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021'de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip, kurutum. Bu şekilde kullanmaya başladım" dedi.

Evindeki hassas teraziyi de torbacılardan aldığı tohumları tartmak için kullandığını belirten T.A., kimseye satış yapmadığını söyledi. Evdeki arkadaşı S.K. da uyuşturucu kullanmadığını sadece alkol aldığını ve gördüğü çiçeklerin de Hint kenevirleri olup olmadığını bilmediği ifade etti. Savcılık sorgusunun ardından T.A., 'izinsiz uyuşturucu madde imal etmek' suçundan tutuklanırken arkadaşı S.K. ise serbest bırakıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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