Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren Afgan gözaltına alındı

YALOVA'da evinin terasında çiçek saksıları içerisinde Hint keneviri yetiştiren Afganistan uyruklu A.A. gözaltına alındı.

YALOVA'da evinin terasında çiçek saksıları içerisinde Hint keneviri yetiştiren Afganistan uyruklu A.A. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu A.A.'nın, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, A.A.'nın Dere Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Venüs' ile arama yapıldı. Aramada, ikinci katın terasında, saksılar içerisinde yetiştirilen 2 kök Hint keneviri ile çekyat ve dolaplar içerisinde kurutularak içime hazır hale getirilen 3 ayrı gazeteye sarılı 10 gram kubar esrar ele geçti. A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız