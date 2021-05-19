Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren Afgan gözaltına alındı
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Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren Afgan gözaltına alındı

Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren Afgan gözaltına alındı
Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Haberler | Güncel

YALOVA'da evinin terasında çiçek saksıları içerisinde Hint keneviri yetiştiren Afganistan uyruklu A.A. gözaltına alındı.

YALOVA'da evinin terasında çiçek saksıları içerisinde Hint keneviri yetiştiren Afganistan uyruklu A.A. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu A.A.'nın, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, A.A.'nın Dere Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde narkotik köpeği 'Venüs' ile arama yapıldı. Aramada, ikinci katın terasında, saksılar içerisinde yetiştirilen 2 kök Hint keneviri ile çekyat ve dolaplar içerisinde kurutularak içime hazır hale getirilen 3 ayrı gazeteye sarılı 10 gram kubar esrar ele geçti. A.A. hakkında adli işlem başlatıldı.


Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren Afgan gözaltına alındı
Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren Afgan gözaltına alındı
Evinin terasında Hint keneviri yetiştiren Afgan gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız

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