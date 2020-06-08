Evinin suyu kesilen kişi Adalar Belediyesi binasına ateş açtı
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Evinin suyu kesilen kişi Adalar Belediyesi binasına ateş açtı

ADALAR'da 71 yaşındaki M.Ş. evinin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı.

Evinin suyu kesilen kişi Adalar Belediyesi binasına ateş açtı
08.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:20

ADALAR'da 71 yaşındaki M.Ş. evinin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı. 

Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş. evinin suyunun kesilmesi nedeniyle yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ne geldi. M.Ş. belediye binasına ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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