EVİNİN SUYU KESİLEN KİŞİ ADALAR BELEDİYESİ BİNASINA ATEŞ AÇTI ADALAR'da 71 yaşındaki M.Ş. evinin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı.

ADALAR'da 71 yaşındaki M.Ş. evinin suyunun kesilmesini öne sürerek, belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay sabah saatlerinde Adalar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 71 yaşındaki M.Ş. evinin suyunun kesilmesi nedeniyle yanına aldığı pompalı tüfekle Adalar Belediyesi'ne geldi. M.Ş. belediye binasına ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA