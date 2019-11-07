07.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:10

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası düzenlendi.

Şehit Fikret Gündüz İlkokulu Spor Salonunda düzenlenen turnuvaya 7 takım katıldı. Turnuvada dereceye giren ilk üç takıma madalya ve kupa verildi.

Gençlik Hizmetleri İlçe Müdürü Ali Koçak, yaptığı açıklamada, sporun insanların sağlığına, bireysel gelişimlerine katkı sunan bir araç olduğunu söyledi.

Ev hanımlarının, çalışan bayanların bulundukları ortamdan ve stresten uzaklaştırmak ve spora yöneltmek adına önemli bir proje olduğunu ifade eden Koçak, "Çocuk ve gençlerimizi spora yönlendirmenin yanı sıra yetişkinlerimizin de spor yapmasını önemsiyoruz. Her yaştan bireyin sporu hayatın bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Bu kapsamda ev hanımları ve çalışan kadınlara yönelik yapılan 'turnuva büyük ilgi gördü. " dedi.

Koçak, projenin farklı spor kategorilerinde devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA