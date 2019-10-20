'Evinin Sultanları' ile 'Sokaklar bizim' projesi hayata geçti

20.10.2019 13:48

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası ve 'Sokaklar bizim 3x3' Basketbol Turnuvası Manisa'da da başladı.



Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası Manisa'da da başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Manisa merkezde ve ilçelerde başlatılan projeye ilgi her geçen gün artarken vatandaşlar, düzenlenen projeyle voleybol ve basketbolun heyecanını doyasıya yaşayarak eğlenceli zamanlar geçiriyor. Organize edilen maçlar sonrası birinci takımlara kupa, madalya ve eşofman takdim edileceği öğrenildi.



Öztürk: "Halkımızı turnuvalarımıza bekliyoruz"



Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, tüm Manisalıları projeye katılmaya davet etti. Projenin çok sevildiğini kaydeden Öztürk, "Bakanlığımızın her yaştan insanımıza yönelik projeleri Manisa'da da yoğun ilgiyle devam ediyor. Halkımızın sporu sevmesi ve spora teşvik edilmesi için imkanlar seferber edilmiş durumda. Spor, bireyin kendisine güven duygusunu geliştiren, kişilik gelişmesini sağlayan, sağlıklı bir hayat sürmesine yardım eden önemli bir faaliyettir. Spor, düzenli olarak yapıldığında bir önem kazanır. Bizler de bu düzeni ve devamlılığı sağlamak için çalışıyoruz. Modern spor tesislerimiz var. 'Spor Şehri Manisa' sloganı çerçevesinde Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası ile Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası'na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.



İl Müdürü Öztürk ayrıca, ilgili projenin il müdürlüğüne bağlı yurtlarda da gerçekleştiğini belirterek, öğrencilerin ilgisinden memnun olduklarını da sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA