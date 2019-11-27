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Evinin Sultanları filede karşı karşıya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evinin Sultanları' projesi devam ediyor.

27.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:14
Evinin Sultanları filede karşı karşıya geldi

Gençlik ve Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evinin Sultanları' projesi devam ediyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen 'Evinin Sultanları' projesi 'de tüm hızıyla sürüyor. 'Evinin Sultanları' projesi kapsamında, Kız Yurdu'ndaki kadın personeller arasında Voleybol Turnuvası yapıldı.


Develi Kız Yurdu'daki 10 kadın, 'Evinin Sultanları' projesi çerçevesinde filede hünerlerini sergiledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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