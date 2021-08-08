Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu

Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Can P. (40), evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Can P. (40), evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Can P. hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kaçtı. 

Olay, gece saatlerinde Derince Çınarlı Mahallesi Kayacı Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Dairede yaşayan Can P., ismi öğrenilemeyen kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, tabanca ile Can P.'nin sol bacağına bir el ateş etti. Can P. kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Can P., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu
Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Konya'da 7 kişiyi vurarak öldüren saldırgan: Tabancayı korkutmak için getirmiştim
Konya'da 7 kişiyi vurarak öldüren saldırgan: Tabancayı korkutmak için getirmiştim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Onur Akay Tuğba Özay İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mete Gazoz Burak Elmas Valentin Rosier Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evinin salonunda tartıştığı kişi tarafından bacağından vuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 01:44:19. #1.15#

title