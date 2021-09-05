Evinin penceresinden pet şişe ile yangını söndürmeye çalıştı
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Evinin penceresinden pet şişe ile yangını söndürmeye çalıştı

Evinin penceresinden pet şişe ile yangını söndürmeye çalıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul Sultangazi'de bulunan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Havalandırma bacasının 3 ayrı yerinde çıkan yangına bir vatandaş pet şişe ile su atarak müdahale etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Sultangazi ilçesi 75. Yıl Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın giriş katında lokanta olarak hizmet veren iş yerinin dış cephesinde bulunan havalandırma bacası, 3 ayrı yerden bilinmeyen nedenle bir anda tutuştu. Durumu fark eden vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu esnada alevleri fark eden ve aynı binanın 4. katında yaşayan bir kadının ise evinin penceresinden alevlere elindeki pet şişe ile müdahale ederek söndürmeye çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Alevler bir vatandaşın yangın tüpü ile müdahale etmesiyle söndü.

Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise hemen müdahale ederek çıkan yangını tamamen söndürüp soğutma çalışması yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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