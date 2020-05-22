Evinin önünü botanik bahçesine çevirdi Keşan ilçesinde yaşayan Firdevs Güler, evinin bahçesi ve balkonunda onlarca çiçek yetiştiriyor.

Keşan ilçesinde yaşayan Firdevs Güler, evinin bahçesi ve balkonunda onlarca çiçek yetiştiriyor.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele süresince hiç sıkılmadan evinin bahçesindeki çiçeklerden aldığı motivasyon ile hayatına devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte çiçeklerle ilgilendiği için moralinin çok yüksek olduğunu anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Ben 66 yaşındayım ve hiçbir rahatsızlığım yok. Sürekli bahçemdeyim. Arkadaşım gibi konuşuyorum onlarla, 'yoldaşım' ve 'sırdaşım' diyorum onlara. Çiçekle ilgilenen mutlu olur. 4 günlük sokağa çıkma yasağı sırasında beni dışarıda çeşmede görürlerse diye şimdiden bidonları doldurdum. Su stoğum da hazır olduğu için rahatım. İnsanlar eve kapanınca can sıkıntısından bitki yetiştirmeye başladı. Ben senelerdir yetiştiriyorum. Ürettiklerimi dolapta saklıyorum. Böylece 6 ay daha evden çıkmadan yaşayabilirim."

Kaynak: AA