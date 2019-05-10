Evinin Önünden Oynarken Kaybolan Ecrin, 4'üncü Günde de Aranıyor (2)
ECRİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİSamsun'un Vezirköprü ilçesinde, 4 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin'in (1,5), babası Deniz Kurnaz tarafından çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.
ECRİN'İN SON GÖRÜNTÜLERİ
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 4 gün önce evlerinin önünde oynarken kaybolan Ecrin'in (1,5), babası Deniz Kurnaz tarafından çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, koşan Ecrin'in, yanına geldiği babasına öpücük gönderdiği anlar yer alıyor.
Kaynak: DHA