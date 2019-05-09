Evinin Önünden Kaybolan Minik Ecrin'i Komandolar Arıyor (Ek)

KAYMAKAM: TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde önceki gün evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları sürüyor. Kaymakam Kudret Kurnaz, Ecrin'i bulabilmek için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, "16 AFAD, 4 arama-kurtarma köpeği, sahil güvenlik helikopteri, 2 drone ekibi arama yapıyor. Köyün aşağısı baraj gölü. Her ihtimale karşı baraj gölünde de tekne ile arama yapıyoruz. 100- 150 vatandaş arama kurtarma faaliyetine katılıyor. Vatandaşlara teşekkür ediyorum. Devlet bütün imkanlarıyla burada seferber. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Kaybolan çocuk 1,5 yaşında bir kız çocuğu. İnşallah sağ olarak kurtarmayı ümit ediyoruz. Bütün çabamız bu yönde" diye konuştu.

Kaynak: DHA