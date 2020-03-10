Evinin önünde yaktığı anız, canına mal oldu
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İnebolu, 3. Sayfa

Evinin önünde yaktığı anız, canına mal oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Göçkün köyünde çıkan yangında 2 ev tamamen yandı.

10.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:14
Evinin önünde yaktığı anız, canına mal oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Göçkün köyünde çıkan yangında 2 ev tamamen yandı. Yangında 69 yaşındaki Satiye İlgün alevlerin içinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Göçkün köyünde 69 yaşındaki Satiye İrgin, evinin önünde temizlik yaptı. Satiye İrgin, bunun üzerine topladığı çöpleri ve kuru otları evinin önünde ateşe verdi. Gece şiddetli rüzgarın da etkisiyle yakılan anız tekrar kıvılcım oluşturdu. Yakılan anızdan çıkan kıvılcımlar, Satiye İrgin'e ait eve sıçradı. Ev, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alev topuna döndü. Yangın sırasında, evde bulunan Şerife İlgün camdan atlarken yaralandı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikteki Niyazi Küm'e ait eve sıçradı. Komşularının yangını fark etmesi sonrasında olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek her iki evi de söndürmeye çalıştı. Evin ahşap olması ve rüzgarında şiddeti nedeniyle uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınabildi. Çıkan yangında 69 yaşındaki Satiye İrgin yanarak hayatını kaybederken, Şerife İrgin ise yaralandı ve İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki ev de yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan hayvanlar da, köylülerin yardımıyla yanmaktan kurtarıldı.


Yangın sonrasında jandarma ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, enkaz altından Satiye İrgin'i ait ceset parçaları çıkarıldı. Satiye İrgin'e ait cenaze, İnebolu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Yukarı Göçkün'de oturduğunu belirten köyün Muhtarı Ersin Çodur, "İtfaiyeden gece beni aradılar, sizin köyde yangın var dediler. Bende hemen evden çıkıp dışarıya baktım. Evimin penceresinden alevlerin yükseldiğini gördüm. Gece saat 02.40 gibi geldiğimde her iki evde de yangın olduğunu ve alevlerin yükseldiğini gördüm. Yangında bir kişinin de içeride kaldığını söylediler. İtfaiyeye yol tarif edebilmek izin köyün üzerine çıktım. Sabaha kadar yangında mücadelemiz devam etti ama bir vatandaşımızı kaybettik, bir de yaralımız var. Allah'tan sabır diliyoruz. Kimseye Allah böyle bir acı göstermesin" dedi.


Evinin önünde gündüz vakti otları yaktığını öğrendiklerini söyleyen Çodur, "Evinin etrafından topladığı çalıları, otları evinin önünde yakmış. Bu da gece çıkan rüzgar nedeniyle tekrar korlanıp yangın çıkarmış. Allah böyle bir afete kimsenin başına vermesin. Köyümüzde dün öğleden bu tarafa şiddetli rüzgar da vardı" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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