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Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.U. isimli vatandaş evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen H.A.U. daha sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

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